Шевченковский районный суд Киева постановил обязать Службу безопасности Украины начать расследование в отношении Петра Порошенко. Силовики по решению судей должны будут проверить версию о захвате власти в Киеве Петром Порошенко.
Обвинение утверждает, что 11 июля к ним поступили документы, которые подтверждают нарушение Петром Порошенко статьи 109 уголовного кодекса Украины при назначении судей Верховного суда.
На данный момент против экс-президента Украины и его ближайших соратников было возбуждено 11 уголовных дел. Сам Порошенко оправдывается тем, что по всем уголовным делам он проходит свидетелем.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что после ухода с поста президента Украины против Петра Порошенко было возбуждено сразу три уголовных дела.
Читайте также:
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Блогерша Лена Миро выложила в Instagram фотографию Ольги Бузовой без макияжа и фотошопа.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.