СБУ расследует дело о захвате власти Петром Порошенко

Шевченковский районный суд Киева постановил обязать Службу безопасности Украины начать расследование в отношении Петра Порошенко. Силовики по решению судей должны будут проверить версию о захвате власти в Киеве Петром Порошенко.

Обвинение утверждает, что 11 июля к ним поступили документы, которые подтверждают нарушение Петром Порошенко статьи 109 уголовного кодекса Украины при назначении судей Верховного суда.

На данный момент против экс-президента Украины и его ближайших соратников было возбуждено 11 уголовных дел. Сам Порошенко оправдывается тем, что по всем уголовным делам он проходит свидетелем.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что после ухода с поста президента Украины против Петра Порошенко было возбуждено сразу три уголовных дела.

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