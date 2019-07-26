Польша пригласила Путина на празднование юбилея освобождения Освенцима

После того, как Израиль наметил провести альтернативное празднование 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря в Освенциме, польские власти опомнились.

Пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский заявил, что "на мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Владимира Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории", — сказал Спыхальский в эфире "Польского радио".

Польша организует мероприятия 27 января 2020 года на территории музея, созданного на месте бывшего концлагеря, и Владимира Путина изначально приглашать не планировалось. Однако Израиль объявил, что будет проводить свои торжества в музее Холокоста в Иерусалиме 26 января, и Владимир Путин уже получил приглашение.

Варшава отказалась также приглашать главу России на празднование 80-ой годовщину начала Второй мировой войны, которое пройдет 1 сентября. Причина — "нарушение международного права в 1939 году" и конфликт на Украине, якобы развязанный и поддерживаемый Москвой. Такие же претензии у поляков были и по празднованию освобождения Освенцима.

В последний раз Владимир Путин посещал Польшу десять лет назад. Тогда, занимая пост премьер-министра, он принял участие в международных мероприятиях на полуострове Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года польский гарнизон принял первый бой Второй мировой войны.

Президент России заявил, что его не огорчило отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. "Почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли?", — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщала "Правда.Ру" "патовая ситуация" с двойным празднованием освобождения Освенцима обсуждалась в Польше. Один из политологв советовал польским властям не ехать в Израиль и не посылать чиновника низкого ранга. "Биньямин Нетаньяху просто издевается над Варашавой, стоит сделать выводы", написал Марцин Маковски.

Судя по всему, выводы были сделаны.