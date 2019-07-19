Зеленский резко оттолкнул от себя главу Министерства обороны Украины

Действующий президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул от себя главу Министерства обороны постсоветской республики Степана Полторака.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Как сообщает издание "Обозреватель", инцидент произошел в ходе осмотра главой государства экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Отметим, что инцидент попал на видео, которое без труда можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

На кадрах отчетливо видно, как Владимир Зеленский ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и заместителем главы офиса президента Русланом Рябошапкой.

В какой-то момент действующий президент Украины резко разворачивается и отталкивает от себя Степана Полторака.

Глава Министерства обороны Украина отошел на несколько шагов назад, но потом снова приблизился к Зеленскому.

Издание "Обозреватель" отмечает, что после инцидента глава государства заслушивал доклад Полторака "улыбаясь" и "фамильярно хлопая его по плечу".

Пользователи сети интернет считают, что Владимир Зеленский не хотел толкать Степана Полторака, а всего лишь желал, чтобы тот отошел на несколько шагов назад. Но из-за съемки с большого расстояния, поясняют неравнодушные, кажется, будто президент постсоветской республики оттолкнул подчиненного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гримасничающего на совещании Владимира Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков.

Читайте также:

Зеленский стал президентом. Что дальше?