Украинский политик Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию конфликта в Донбассе. Комплекс мер включает в себя признание автономного статуса Донецкой и Луганской непризнанных республик в составе Украины.
"Мы предложили Евродепутатам новый план, который подразумевает проведение прямых переговоров между Киевом и Москвой с участием представителей ДНР и ЛНР. Поскольку боевые действия на юго-востоке Украины - это главная задача, которую сегодня необходимо решить", - пояснил Медведчук.
Ранее Меведчук уже предлагал дать Донбассу статус автономии, на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", главой которой он является. После этого заявления Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело, обвинив в государственной измене.
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