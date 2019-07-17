Медведчук представил план по урегулированию конлфикта в Донбассе

Украинский политик Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию конфликта в Донбассе. Комплекс мер включает в себя признание автономного статуса Донецкой и Луганской непризнанных республик в составе Украины.

"Мы предложили Евродепутатам новый план, который подразумевает проведение прямых переговоров между Киевом и Москвой с участием представителей ДНР и ЛНР. Поскольку боевые действия на юго-востоке Украины - это главная задача, которую сегодня необходимо решить", - пояснил Медведчук.

Ранее Меведчук уже предлагал дать Донбассу статус автономии, на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", главой которой он является. После этого заявления Генпрокуратура Украины возбудила против него уголовное дело, обвинив в государственной измене.