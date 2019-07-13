Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев

Более 600 тысяч человек в США выразили готовность принять участие в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы увидеть инопланетян, которых скрывают военные.



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"Мы все встретимся у туристического места Alien Center "Зоны 51" и скоординируем наш вход", - написали инициаторы в Facebook.

Штурм должен пройти 20 сентября. Организаторы призвали участников во время штурма бегать "как Наруто, чтобы опередить пули". Речь идет о персонаже аниме, который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.

Военная база "Зона 51" связана с теориями о внеземных формах жизни. Она упоминается в качестве лаборатории для проведения экспериментов над инопланетянами. Объект хорошо охраняется властями США, его предназначение засекречено.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил существование неопознанных летающих объектов (НЛО). Он не верит в инопланетян, но не исключает их появления на Земле.