На Бали дали тюремный срок россиянину, пытавшемуся вывезти орангутана

В Индонезии гражданина Российской Федерация приговорили к одному году лишения свободы за попытку вывезти из страны орангутана.



Видео: на Бали полиция застрелила россиянина-грабителя / Новости от 21.03.2019 14:53

Об этом сообщает издание Jakarta Post.

27-летний Андрей Жестков, пишут авторы материала, пытался вывезти животное в своем багаже.

Примечательно, что если россиянин не заплатить штраф в размере 700 долларов, то отсидит в тюрьме на два месяца больше.

Jakarta Post сообщает, что после оглашения решения суда Андрей Жестков расплакался.

Полиция Индонезии задержала мужчину в Международном аэропорту Денапасар на острове Бали в марте текущего года. В чемодане мужчины находился двухлетний орангутан. Животное находилось под воздействием наркотиков и мирно спало.

Во время досмотра у Андрея Жесткова также нашли двух ящериц и четырех хамелеонов.

Напомним, что орангутаны считаются вымирающим видом — согласно официальным данным, в мире их осталось не больше 100 тысяч.