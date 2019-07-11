В Индонезии гражданина Российской Федерация приговорили к одному году лишения свободы за попытку вывезти из страны орангутана.
Об этом сообщает издание Jakarta Post.
27-летний Андрей Жестков, пишут авторы материала, пытался вывезти животное в своем багаже.
Примечательно, что если россиянин не заплатить штраф в размере 700 долларов, то отсидит в тюрьме на два месяца больше.
Jakarta Post сообщает, что после оглашения решения суда Андрей Жестков расплакался.
Полиция Индонезии задержала мужчину в Международном аэропорту Денапасар на острове Бали в марте текущего года. В чемодане мужчины находился двухлетний орангутан. Животное находилось под воздействием наркотиков и мирно спало.
Во время досмотра у Андрея Жесткова также нашли двух ящериц и четырех хамелеонов.
Напомним, что орангутаны считаются вымирающим видом — согласно официальным данным, в мире их осталось не больше 100 тысяч.
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