В команде Зеленского предложили переименовать русский язык

Советник президента Украины Никита Потураев заявил, что "украинский русский язык", существенно отличается от того языка, на котором говорят в России. Он предлагает переименовать русский язык в российский, чтобы разделить языки, на котором говорят россияне и украинцы. Также он предложил переименовать Россию в "Московию".



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"Моя точка зрения такова: нужно четко обозначить понятие русского языка. У нас он другой, не такой, на котором говорят в России. Вот пусть и остается "русским", а тот назовем "российским". У нас уже есть русинский язык в Закарпатье, и это нормально", - заявил Потураев.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал инициативу Потураева, заявив, что советник Зеленского плохо знает историю своего государства. Парламентарий не был удивлен инициативе, поскольку, по его мнению, русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается демонстративным унижениям и оскорблениям.

"У себя в стране они могут переименовывать что хотят. Хотя предложение господина Потураева явно свидетельствует о его пробелах в знании истории своего государства. Хотя на современной Украине это залог карьерного роста", - пояснил Бальбек.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение украинского политолога, который заявил, что новый языковой закон "разорвет" Украину на куски. Согласно положениям закона, все госслужащие, включая врачей, учителей, военных, спортсменов, артистов, должны на службе и на публике говорить на украинском языке. Кроме того, знание языка должно быть одним из основных условий для занятия высших должностей в государстве.

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