Проблема языка не является главной на Украине, поскольку украинский язык является основной ценностью для любого гражданина страны. Такое заявление сделал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Думаю, что украинский язык является ценностью для любого гражданина этого государства. Но я не уверен, что это сегодня главная проблема украинского общества", - сказал он в интервью телеканалу ICTV.
Он добавил, что для широкого использования украинского языка нужно создавать условия, а не использовать "метод кнута".
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан выступил за региональный статус для русского языка на Донбассе при условии, что районы Донецкой и Луганской областей остаются частью Украины.
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