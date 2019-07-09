Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава "Слуги народа" не посчитал вопрос языка главной проблемой Украины

Мир » Бывший СССР » Украина print

Проблема языка не является главной на Украине, поскольку украинский язык является основной ценностью для любого гражданина страны. Такое заявление сделал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.


На Украине вводят новые правила написания русских фамилий / Новости от 01.06.2019 01:31

"Думаю, что украинский язык является ценностью для любого гражданина этого государства. Но я не уверен, что это сегодня главная проблема украинского общества", - сказал он в интервью телеканалу ICTV. 

Он добавил, что для широкого использования украинского языка нужно создавать условия, а не использовать "метод кнута". 

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан выступил за региональный статус для русского языка на Донбассе при условии, что районы Донецкой и Луганской областей остаются частью Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы украина проблема русский язык слуга народа
Обсудить
Актуальная аналитика
Происшествия
Кантемиру Карамзину, который пожаловался Путину из СИЗО, угрожают
Недвижимость
Развод и недвижимость
Авто
Интересные факты о скутерах
Новости Все >
Минсельхоз направил регионам рекомендации по предотвращению гибели пчел
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Тувы
В правительстве захотели увеличить акцизы на вино на 72%
CNN: дело Кевина Спейси могут закрыть из-за недостатка улик
В гэльском футболе забили гол в стиле Месси
Роскачество: бургеры из "Макдоналдса" и KFC не вредны для здоровья
Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России
Москва проведет аукцион по закупке шумозащитных панелей для дорог﻿
"Краснодар" представил необычную форму на новый сезон
Спасавшего свой дом от паводка иркутского чиновника проверит СК
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи

Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Наука и техника
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Новости Украины
Гримасничавшего Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Политика. Новости и аналитика
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим

Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.

Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Власть
Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм
Новости Москвы сегодня
Ведомости: грузчикам "Шереметьево" повысили зарплату до 200 тыс рублей
Экономика
Росстат: больше всего в 2018-м подорожали пшено, капуста, сахар и яйца
Любовь Степушова Греки не простили Ципрасу унижения национального достоинства Любовь Степушова Инна Новикова Инна Новикова: власти Грузии не будут извиняться Инна Новикова Руслан Веснянко Украинские патриоты хотят запретить русский мат Руслан Веснянко
Комментарии
Путин допустил, что может остаться в политике после 2024 года
В ХМАО заведующая детсадом уволилась после скандала со стриптизом
Польское СМИ: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть
"Ласковый май" прекратит выступать в Грузии из-за оскорблений Путина
Число бюджетных мест в вузах России предложили увеличить на четверть
Галкин объяснил размер своего гонорара качественным юмором
США предлагают Тайваню купить танки и ракеты
Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Ростовский губернатор заявил, что не планирует уходить в отставку
Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию
Оскорбившего Путина журналиста предложили экстрадировать в Россию
Bloomberg: дефолт грозит США уже в начале сентября
Оскорбившего Путина журналиста предложили экстрадировать в Россию
В Красноярске две женщины попытались убить соседку из-за громкой музыки
Олег Айрапетов: все усилия и вложения России в Грузии давно забыты
Россияне посчитали обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Советник Путина рассказал, почему телемост Россия-Украина вызвал истерику в Киеве
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ