В районе Новая Боровая, в считанных километрах от столицы Белоруссии Минска, появилась песочница с детскими игрушками, прикованными цепями.
Об этом сообщает сообщество "Минск сейчас" в социальной сети ВКонтакте.
Неудивительно, что новость вызвала у пользователей сети интернет большой отклик. Как этого и следовало ожидать, многие шутят: "А где наручники?", "А где ошейники для детишек?", "Песочница строгого режима".
Нашлись и резко недовольные детскими игрушками на цепях. "А как играть с ними детям? Сидя строго возле столба? Бред!!!! Лишнего движения ребенок не сделает с этой формочкой — цепь не пустит", — пишут, например, они.
Другие испугались. "Я думала, что это орудия пыток!", — признается одна женщина.
Также в комментариях высказали мнение, что сегодня в Минске и его окрестностях в детских песочницах можно оставлять игрушки спокойно — их якобы никто воровать не будет. Другие же не согласились — заявили, что воруют в песочницах все, даже "старые и забытые" игрушки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омске детскую площадку спрятали за высоким колючим забором.
Читайте также:
Мужчина расстрелял четырех девочек в песочнице.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.