В минской песочнице приковали игрушки цепями

В районе Новая Боровая, в считанных километрах от столицы Белоруссии Минска, появилась песочница с детскими игрушками, прикованными цепями.

Об этом сообщает сообщество "Минск сейчас" в социальной сети ВКонтакте.

Неудивительно, что новость вызвала у пользователей сети интернет большой отклик. Как этого и следовало ожидать, многие шутят: "А где наручники?", "А где ошейники для детишек?", "Песочница строгого режима".

Нашлись и резко недовольные детскими игрушками на цепях. "А как играть с ними детям? Сидя строго возле столба? Бред!!!! Лишнего движения ребенок не сделает с этой формочкой — цепь не пустит", — пишут, например, они.

Другие испугались. "Я думала, что это орудия пыток!", — признается одна женщина.

Также в комментариях высказали мнение, что сегодня в Минске и его окрестностях в детских песочницах можно оставлять игрушки спокойно — их якобы никто воровать не будет. Другие же не согласились — заявили, что воруют в песочницах все, даже "старые и забытые" игрушки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омске детскую площадку спрятали за высоким колючим забором.

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