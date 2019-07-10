Глава южного командования ВС США, адмирал Крейг Фоллер, выступая в Сенате заявил, что в Венесуэле все еще присутствуют российские военные, которые оказывают поддержку режиму Мадуро.
Сенаторы сами спросили адмирала о присутствии российских военнослужащих в Венесуэле, на что он ответил, что Россия не выводила своих людей из страны, а продолжает защищать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Фоллер также сообщил, что Каракас продолжает получать поддержку от России в виде кредитов и военной техники. При этом, крупнейшим кредитором страны является Китай, которому Венесуэла задолжала 60 миллиардов евро.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.