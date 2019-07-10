Американский адмирал заявил о присутствии в Венесуэле контингента РФ

Глава южного командования ВС США, адмирал Крейг Фоллер, выступая в Сенате заявил, что в Венесуэле все еще присутствуют российские военные, которые оказывают поддержку режиму Мадуро.



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Сенаторы сами спросили адмирала о присутствии российских военнослужащих в Венесуэле, на что он ответил, что Россия не выводила своих людей из страны, а продолжает защищать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фоллер также сообщил, что Каракас продолжает получать поддержку от России в виде кредитов и военной техники. При этом, крупнейшим кредитором страны является Китай, которому Венесуэла задолжала 60 миллиардов евро.