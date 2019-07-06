Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам

Активисты из эстонской Консервативной народной партии намерены восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.



«Жертвы исторической ситуации»: в Бельгии поставили памятник латышским эсэсовцам / Новости от 25.09.2018 17:35

Как уточняет латвийское издание Delfi со ссылкой на местную прессу, представители партии уже запросили у властей данные о том, кому принадлежит этот монумент, но точного ответа они так и не получили. О своих правах на памятник заявил Союз борцов за свободу Эстонии. Участники этого объединения собирали деньги на его изготовление. С другой стороны монумент долгое время простоял на государственной земле, - поэтому он принадлежит и государству.

Напомним, впервые памятник с изображением солдата в форме СС и с эмблемой 20-й эстонской дивизии установили в городе Пярну в 2002 году. В 2004 году местные власти перенесли его на кладбище, но и оттуда монумент впоследствии убрали.

Сейчас он стоит в Музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином. По словам директора учреждения Йоханнеса Тырса, установка памятника за стенами музея повлечет за собой ожесточенные споры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что латвийский парламент в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий ношение советской и нацистской военной формы на любых общественных мероприятиях.

Запрет поддержало большинство депутатов Сейма. Поправки вступят в силу 1 января 2020 года, если их утвердит президент страны. За нарушение этого запрета планируется применять денежный штраф в размере до 350 евро.

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