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Бизнесмен из России арендовал "Форт Боярд" на свой день рождения

Мир print

Французское издание Parisien рассказало о российском металлургическом магнате, который арендовал телешоу "Форт Боярд", чтобы отпраздновать день рождения.


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Примечательно, что бизнесмен арендовал не только саму площадку, но и техническую команду, а это более ста человек.

Команда телешоу организовала для именинника и его гостей 30 испытаний. Сумма аренды не раскрывается.

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Темы аренда бизнесмен форт боярд день рождения
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