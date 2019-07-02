Бизнесмен из России арендовал "Форт Боярд" на свой день рождения

Французское издание Parisien рассказало о российском металлургическом магнате, который арендовал телешоу "Форт Боярд", чтобы отпраздновать день рождения.



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Примечательно, что бизнесмен арендовал не только саму площадку, но и техническую команду, а это более ста человек.

Команда телешоу организовала для именинника и его гостей 30 испытаний. Сумма аренды не раскрывается.