Французское издание Parisien рассказало о российском металлургическом магнате, который арендовал телешоу "Форт Боярд", чтобы отпраздновать день рождения.
Примечательно, что бизнесмен арендовал не только саму площадку, но и техническую команду, а это более ста человек.
Команда телешоу организовала для именинника и его гостей 30 испытаний. Сумма аренды не раскрывается.
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