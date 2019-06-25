Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на любую атаку на США

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до полного уничтожения.



США и Иран захлестнула новая волна эскалации напряжённости / Новости от 09.04.2019 13:09

Об этом глава государства написал в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter.

Президент США заявил, что Тегеран позволил себе сегодня "безграмотное и оскорбительное" заявление. Оно продемонстрировало, уверен Трамп, что в Иране "не понимают реального положения вещей".

Президент Ирана Хасан Рухани, напомним, назвал Вашингтон "умственно отсталым".

Любая атака со стороны Ирана в отношении "любой американской цели", пригрозил президент США, "будет встречена огромной и превосходящей силой".

Дональд Трамп отметил, что не исключает в таком случае и полного уничтожения Исламской республики.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются самой мощной военной силой во всем мире. Лишь за последние два года, напомнил Дональда Трамп, Вашингтон потратил на американскую армию порядка 1,6 триллиона долларов.

"Замечательный" народ Ирана, посетовал президент США в Twitter, страдает, пока власти страны тратят все на террор.

Также Дональд Трамп отметил, что США не забудут и приписываемые ими Ирану нападения на американских военнослужащих в Ираке.

Напомним, что вчера Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Ирана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави же заявил, что этим решением США навсегда закрыли путь для дипломатического решения конфликта Вашингтона и Тегерана.

Напомним, что взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Исламской республики обострились после того, как американская сторона обвинила Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Инцидент произошел 13 июня. Обвинения США в адрес Ирана поддержали Великобритания и Саудовская Аравия.

Спустя неделю после атаки на танкеры в Оманском заливе Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотный разведывательный летательный аппарат.

Дональд Трамп тут же объявил, что США подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов сразу по трем объектам на территории Ирана.

Позже глава государства заявил, что якобы отменил операцию за считанные минуты до ее начала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп в ходе встречи с главой Китая Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии попытается понять позицию Поднебесной по вопросу торговой войны Пекина с Вашингтоном.

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