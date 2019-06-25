Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе встретится с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Трамп рассматривает грядущую встречу как возможность понять позицию Поднебесной в торговой войне между США и Китаем, заявил высокопоставленный американский чиновник.
Об этом сообщает агентство новостей Reuters.
Дональда Трампа, указывает пожелавший остаться анонимным чиновник из США, "устроит любой исход" переговоров с Си Цзиньпином.
Отметим, что президент США и глава КНР встретятся на этой неделе в рамках саммита Большой двадцатки в японском городе Осака. Встреча, отметил собеседник издания, пройдет на второй день саммита G20 в Японии.
Чиновник из администрации Соединенных Штатов Америки, сообщает агентство новостей Reuters, отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию о планах проведения встречи глав двух сверхдержав.
Отметим, что повышенный интерес средств массовой информации и мировой общественности к грядущей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпиня обусловлен ее политическим контекстом. Эта встреча станет первой личной встречей глава США и Китая после того, как переговоры в мае были прерваны.
Это, напомним, привело к повышению тарифов на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США пригрозил Ирану "невиданными разрушениями" и предупредил о своем наплевательском отношении к мнению Европы.
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