Reuters: Трампа "устроит любой исход" переговоров с Си Цзиньпином

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе встретится с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином.



Трамп забеспокоился из-за приехавшего в КНДР Си Цзиньпина / Новости от 20.06.2019 22:46

Трамп рассматривает грядущую встречу как возможность понять позицию Поднебесной в торговой войне между США и Китаем, заявил высокопоставленный американский чиновник.

Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

Дональда Трампа, указывает пожелавший остаться анонимным чиновник из США, "устроит любой исход" переговоров с Си Цзиньпином.

Отметим, что президент США и глава КНР встретятся на этой неделе в рамках саммита Большой двадцатки в японском городе Осака. Встреча, отметил собеседник издания, пройдет на второй день саммита G20 в Японии.

Чиновник из администрации Соединенных Штатов Америки, сообщает агентство новостей Reuters, отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию о планах проведения встречи глав двух сверхдержав.

Отметим, что повышенный интерес средств массовой информации и мировой общественности к грядущей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпиня обусловлен ее политическим контекстом. Эта встреча станет первой личной встречей глава США и Китая после того, как переговоры в мае были прерваны.

Это, напомним, привело к повышению тарифов на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты Америки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США пригрозил Ирану "невиданными разрушениями" и предупредил о своем наплевательском отношении к мнению Европы.

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