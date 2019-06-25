Дискриминация властей США по отношению к китайским компаниям требует активных мер и общенародных усилий для противодействия произволу Белого дома. Об этом пишут журналисты китайской газеты Global Times.
"Мы должны понимать: Китаю следует начать "народную войну", чтобы заставить Вашингтон осознать, насколько устойчива китайская экономика и до какой степени жизнестойка общественность нашей страны", - отмечают журналисты.
В статье подчеркивается, что Пекин должен ""разогреть экономику до точки кипения" и обеспечить максимальный рост доходов и потребления рядовых граждан страны.
"В то же время мы не должны забывать о экономике нижнего ценового сегмента, поскольку от ее процветания зависит фундаментальная поддержка для стимулирования роста", - добавляют в газете.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.