Китайская газета предложила объявить США "народную войну" для защиты компаний КНР

Дискриминация властей США по отношению к китайским компаниям требует активных мер и общенародных усилий для противодействия произволу Белого дома. Об этом пишут журналисты китайской газеты Global Times.



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"Мы должны понимать: Китаю следует начать "народную войну", чтобы заставить Вашингтон осознать, насколько устойчива китайская экономика и до какой степени жизнестойка общественность нашей страны", - отмечают журналисты.

В статье подчеркивается, что Пекин должен ""разогреть экономику до точки кипения" и обеспечить максимальный рост доходов и потребления рядовых граждан страны.

"В то же время мы не должны забывать о экономике нижнего ценового сегмента, поскольку от ее процветания зависит фундаментальная поддержка для стимулирования роста", - добавляют в газете.