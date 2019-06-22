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В МИД Ирана пообещали ответить на любые угрозы со стороны США

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Иран готов противостоять любым формам агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, комментируя слова президента США Дональда Трампа. 


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"Независимо от любого решения, которое принимают [официальные лица США], мы не допустим, чтобы территориальная целостность Ирана была нарушена. Наши решения не зависят от их решений, и мы будем противостоять любой агрессии", - приводит слова Мусави агентство Tasnim.

Ранее американская газета The New York Times написала о том, что Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану в ответ на сбитый иранскими военными беспилотник США, однако позднее отменил свое решение. 

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