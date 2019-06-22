В МИД Ирана пообещали ответить на любые угрозы со стороны США

Иран готов противостоять любым формам агрессии со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, комментируя слова президента США Дональда Трампа.



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"Независимо от любого решения, которое принимают [официальные лица США], мы не допустим, чтобы территориальная целостность Ирана была нарушена. Наши решения не зависят от их решений, и мы будем противостоять любой агрессии", - приводит слова Мусави агентство Tasnim.

Ранее американская газета The New York Times написала о том, что Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану в ответ на сбитый иранскими военными беспилотник США, однако позднее отменил свое решение.