Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Берлине сообщил, что даже "небольшой обмен пленными" мог бы показать готовность РФ пойти на сближение. Зеленский рассказал председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле о том, что он начинает программу восстановления Донбасса.
"Мы уже приступили к реализации программы восстановления Донбасса. В первую очередь мы хотим сосредоточиться на объектах инфраструктуры: детских садах, школах, дорогах. И в этом нам не помешает помощь европейских коллег", - рассказал украинский лидер.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.