Зеленский предложил России провести обмен пленными в качестве первого шага на сближение

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Берлине сообщил, что даже "небольшой обмен пленными" мог бы показать готовность РФ пойти на сближение. Зеленский рассказал председателю Бундестага Вольфгангу Шойбле о том, что он начинает программу восстановления Донбасса.



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"Мы уже приступили к реализации программы восстановления Донбасса. В первую очередь мы хотим сосредоточиться на объектах инфраструктуры: детских садах, школах, дорогах. И в этом нам не помешает помощь европейских коллег", - рассказал украинский лидер.