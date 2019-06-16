Жители Уругвая и Аргентины, а также сразу нескольких районов соседних Бразилии и Парагвая остались без электричества.
Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщила компания Edesur — аргентинский дистрибьютор электроэнергии.
По словам специалистов, причиной неполадок стал серьезный сбой работы системы.
Отметим, что в одних лишь Аргентине да Уругвае в общей сложности проживают порядка 50 миллионов человек.
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