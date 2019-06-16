Жители Уругвая, Аргентины, Бразилии и Парагвая остались без электричества

Жители Уругвая и Аргентины, а также сразу нескольких районов соседних Бразилии и Парагвая остались без электричества.



Наводнение в Южной Америке: власти Перу и Чили подсчитывают убытки / Новости от 12.02.2019 10:40

Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщила компания Edesur — аргентинский дистрибьютор электроэнергии.

По словам специалистов, причиной неполадок стал серьезный сбой работы системы.

Отметим, что в одних лишь Аргентине да Уругвае в общей сложности проживают порядка 50 миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия выделит 1 миллиард долларов на ремонт железных дорог Кубы.

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