РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы

Российская Федерация потратит порядка 1 миллиарда долларов на модернизацию железнодорожной сети Кубы.



Россия готова участвовать в программе модернизации Кубы / Новости от 02.11.2018 18:30

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.

Специалист подчеркнул, что межправительственное соглашение Москвы с Гаваной уже согласовано и подписано.

По словам Юрия Борисова, стоимость проекта "чуть менее 1 миллиарда долларов".

Отметим, что несмотря на некоторое ослабление дипломатических контактов, Куба и по сей день является одним из главных союзников Российской Федерации в западном полушарии.

Мировая общественность, например, придерживается мнения, что между Россией и Соединенными Штатами Америки до сих пор действует негласное соглашение, заключенное в далеком 1962 году. Соглашение, напомним, гласит, что США не будут вторгаться на Кубу и поддерживать другие силы, желающие свергнуть существующий там политический режим.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин же в ноябре минувшего года по ходу встречи с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом заявил, что страны объединяет "дружба и взаимная поддержка".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров объяснил, почему власть прощает долги целому ряду постсоветских стран.

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