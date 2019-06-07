Российская Федерация потратит порядка 1 миллиарда долларов на модернизацию железнодорожной сети Кубы.
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.
Специалист подчеркнул, что межправительственное соглашение Москвы с Гаваной уже согласовано и подписано.
По словам Юрия Борисова, стоимость проекта "чуть менее 1 миллиарда долларов".
Отметим, что несмотря на некоторое ослабление дипломатических контактов, Куба и по сей день является одним из главных союзников Российской Федерации в западном полушарии.
Мировая общественность, например, придерживается мнения, что между Россией и Соединенными Штатами Америки до сих пор действует негласное соглашение, заключенное в далеком 1962 году. Соглашение, напомним, гласит, что США не будут вторгаться на Кубу и поддерживать другие силы, желающие свергнуть существующий там политический режим.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин же в ноябре минувшего года по ходу встречи с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом заявил, что страны объединяет "дружба и взаимная поддержка".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров объяснил, почему власть прощает долги целому ряду постсоветских стран.
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