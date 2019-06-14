Лидер польской оппозиции: мы не должны быть клиентами США

Лидер самой многочисленной оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина подверг критике новое соглашение Польши и США, которое подразумевает увеличение американского контингента военнослужащих в стране.



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Схетин считает, что Польша слишком много заплатила за присутствие американских военных.

"Давайте хорошо изучим это соглашение. США размещают на нашей территории тысячу дополнительных военных, а мы им что? Миллиарды долларов. Это не очень выгодно. Мы должны быть США союзником, а не клиентом", - заявил оппозиционер.

Гжегож Схетина отметил, что это соглашение больше напоминает пропаганду, чем реальную защиту Польши от внешних угроз.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об антиамериканских настроениях в польской прессе. Польские политики все чаще задаются вопросом о целесообразности союзничества с США.

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