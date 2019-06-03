Глава МИД Колумбии заявил о желании Боготы развивать отношения с Москвой

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в ходе своего визита в Российскую Федерацию намерен обсудить сотрудничество Москвы и Боготы.



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Об этом глава колумбийского внешнеполитического ведомства заявил в интервью ТАСС.

Трухильо заявил, что Россия и Колумбия имеют "очень хорошие, дружеские дипломатические отношения". Продолжение политического диалога, отметил глава МИД Колумбии в интервью ТАСС, одна из основных целей его визита в РФ.

Также Ольмес Трухильо отметил важность обмена мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня.