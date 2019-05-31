После провалившегося саммита в Ханое глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить спецпредставителя КНДР по США и еще троих дипломатов. Об этом стало известно из материалов газеты Chosun Ilbo. По данным издания, дипломатов обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу США.
Приговор был приведен в действие в марте на военном аэродроме Мирим. Специального представителя КНДР по США Ким Хекхоля и остальных дипломатов расстреляли. Также наказанию подвергли и правую руку Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль. Его отправили на каторжные работы.
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