Высокопоставленных корейских дипломатов казнили после провального саммита с США

После провалившегося саммита в Ханое глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал казнить спецпредставителя КНДР по США и еще троих дипломатов. Об этом стало известно из материалов газеты Chosun Ilbo. По данным издания, дипломатов обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу США.



Ким Чен Ын впервые дал интервью российским СМИ...

Приговор был приведен в действие в марте на военном аэродроме Мирим. Специального представителя КНДР по США Ким Хекхоля и остальных дипломатов расстреляли. Также наказанию подвергли и правую руку Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль. Его отправили на каторжные работы.