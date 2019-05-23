Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона за то, что он рассказал о плохой подготовке Трампа к встрече с Путиным. "Тупой, как пробка" - отозвался Трамп о Тиллерсоне.
"Тиллерсон совершенно не был приспособлен к работе на должности госсекретаря США. Еще он решил выдумать историю о том, что я плохо подготовился к встрече с Владимиром Путиным. По моему мнению, Путин не согласился бы с этим утверждением", - прокомментировал Трамп слова Рекса Тиллерсона.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Рекса Тиллерсона, в котором он рассказал о плохой подготовке Дональда Трамп к встрече с Владимиром Путиным в 2017 году.
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