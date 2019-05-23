Путин лучше Трампа подготовился к их совместной встрече - Тиллерсон

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам подробности переговоров между Трампом и Путиным в 2017 и 2018 году. По словам Тиллерсона, к первой встрече в Германии в рамках саммита G20 Владимир Путин лучше Дональда Трампа подготовился к их совместной встрече.
Американская сторона не планировала обсуждать конкретные политические вопросы. Дональд Трамп хотел просто "обменяться любезностями" со своим российским коллегой, однако Владимир Путин инициировал обсуждение ряда геополитических вопросов из-за чего переговоры продлились более двух часов.
Тиллерсон пояснил, что Дональд Трамп является противником каких-либо подготовок. Президент США утверждает, что его интуиция, а также способность анализировать ситуацию позволяют ему обходиться без подготовок. Но, по мнению Тиллерсона, Владимир Путин явно имел огромный перевес на переговорах, поскольку он более тщательно подготовился к встрече.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запросе американской стороны на встречу с Владимиром Путиным в рамках саммита G20, которая пройдет в конце июня в японской Осаке.
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