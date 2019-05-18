Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны в Персидском заливе не будет.
Слова главы иранского внешнеполитического ведомства передает агентство новостей IRNA.
Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.
Отметим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно также заявил американскому министру обороны о том, что не желает войны с Ираном.
Но в данный момент в Иран стягиваются американские авианосцы и другие военные силы. На этой неделе Вашингтон объявил о наличии угрозы со стороны Ирана.
Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились в начале мая текущего года. Тогда Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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