Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не хочет войны с США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны в Персидском заливе не будет.



Новые санкции США против Ирана: Тегеран не испугался / Новости от 05.11.2018 19:59

Слова главы иранского внешнеполитического ведомства передает агентство новостей IRNA.

Иран не желает войны с США, подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно также заявил американскому министру обороны о том, что не желает войны с Ираном.

Но в данный момент в Иран стягиваются американские авианосцы и другие военные силы. На этой неделе Вашингтон объявил о наличии угрозы со стороны Ирана.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились в начале мая текущего года. Тогда Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.