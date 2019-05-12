На Украине рассекретили архивные документы о деятельности Петлюры

Государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил более 350 архивных документов о жизни лидера украинского националистического движения Симоне Петлюре, а также о деятельности Украинской народной республики (УНР).
"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы. Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - передает агентство ТАСС сообщение архива.
Открытые материалы датированы 1919-1936 годами, они были рассекречены по случаю 100-летия образования УНР.
Напомним, Украинская народная республика просуществовала с января 1918 по 1920 год. Активное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах принимал предводитель националистического движения Симон Петлюра, прославившийся массовыми еврейскими погромами.
В настоящее время на Украине именем Петлюры названы улицы, а в 2017 году в Виннице был открыт первый в стране памятник в полный рост.
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