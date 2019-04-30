Сторонники оппозиции в Венесуэле захватили главу оборонной госкомпании

Сторонники Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы, задержали главу оборонного предприятия Cavim генерала Карлоса Армаса Лопеса. Об этом сообщили находящиеся в стране испанские журналисты.



Кто такой Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы / Новости от 24.01.2019 17:52

Государственная оборонная компания Cavim занимается поставками в страну вооружений, а также разработкой и производством огнестрельного оружия.

Власти Венесуэлы пока не подтверждают факт ареста генерала, но оппозиция уже распространяет его фотографию со связанными руками на переднем сиденье автомобиля.

Согласно сообщениям испанских СМИ, Карлос Армас Лопес был захвачен в городе Маракай на севере страны.

Напомним, что 30 апреля, находясь на авиабазе "Ла Карлота" в Каракасе Хуан Гуайдо заявил, что основные подразделения армии перешли на его сторону. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес опроверг это утверждение, назвав небольшую группу поддержавших Гуайдо военных предателями, которые не представляют опасности для законной власти.

Возле авиабазы, где находятся Гуайдо и поддержавшие его военные, начались столкновения сторонников и противников действующей власти.

Источник фото: El Imparcial

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