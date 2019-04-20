Адвокат Порошенко обратился в суд с требованием снять Зеленского с выборов

Адвокат президента Украина Петра Порошенко Андрей Хилько сообщил о подаче иска в суд с целью снять Владимира Зеленского с выборов. По информации Хилько, шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск в 21:00.
Адвокат Порошенко также рассказал, что запланировал на 20:30 брифинг с журналистами. На сайте Судебной власти Украины говорится о том, что 20 апреля будет рассмотрено дело в отношении Владимира Зеленского, который подозревается в подкупе избирателей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о видеозаписи, которую слил в интернет Петр Порошенко в день тишины. На видеозаписи жену Владимира Зеленского Елену обвиняют в пособничестве ополченцам Донбасса.
На фото: Петр Порошенко
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