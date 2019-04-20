Порошенко слил в интернет видео с обвинением Елены Зеленской

Президент Украины Петр Порошенко сделал репост видеозаписи в Telegram, на которой жену Владимира Зеленского обвиняют в пособничестве с ополченцами в 2014 году. На видео Елену Зеленскую обвиняют в том, что она продала ополченцам план передвижения украинских военных.
На видео показывалась страница Елены Зеленской в Facebook, на которой была размещена запись о вознаграждении за видеозапись о перемещениях украинских военных в размере 15 тысяч рублей.
Петр Порошенко добавил комментарий в видео, в котором заявил, что размещение жены Зеленского на "Миротворце" — это не шутка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жена Владимира Зеленского Елена пополнила базу известного в Украине сайта "Миротворец", где публикуют информацию о людях, которые сотрудничают с ополченцами на Донбассе.
На фото: Владимир Зеленский и его жена Елена
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