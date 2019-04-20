Украинские военные предприняли неудачную попытку прорыва позиций ДНР

Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщила о попытке ВСУ прорвать оборону, которая закончилась провалом. Две диверсионные группы украинских военных попытались проникнуть на территорию поселка Октябрь.
Представители ДНР утверждают, что украинские военные наткнулись на минное поле. В результате трое военнослужащих погибли из-за взрыва мин, еще двое получили ранения.
Чтобы эвакуировать раненых и забрать тела убитых, украинской армии пришлось задействовать 152-милимметровые гаубицы. Это привело к тому, что между силами ДНР и Украины завязался бой.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предвыборных дебатах Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоялись накануне боя на стадионе "Олимпийский". Пока украинские лидеры обсуждали великое будущее страны, военнослужащие пытались штурмом взять позиции ДНР.
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