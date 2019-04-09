Лукашенко возмутила реакция на его прогноз о победе Порошенко на выборах

Находясь с рабочим визитом в Логойском районе Минска президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что остался недоволен реакцией на сделанное заявление относительно победы Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине.

Напомним, несколькими днями ранее белорусский лидер в интервью турецкому изданию Anadolu заявил, что по его мнению во втором туре президентских выборов на Украине одержит победу действующий президент Петр Порошенко.

"Я говорил то, о чем думаю. СМИ меня неправильно цитировали, я лишь предостерег украинский народ от ошибки. Я говорил, если не знаешь за кого голосовать — не принимай участия в выборах и не рискуй. А журналисты утверждают, будто я друг Порошенко и поддерживаю именно его", — пояснил Александр Лукашенко.

Также Лукашенко выступил в защиту Владимира Зеленского, которого часто критикуют из-за того, что он не политик, а актер. Лукашенко поставил в пример 40-го президента США Рональда Рейгана, напомнив о том, что и актеры могут становиться главами государств.

По мнению президента Белоруссии, избрание президента Украины не имеет особого веса, так как все политические решения в стране производит парламент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александр Лукашенко заявил об уверенности в победе Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине.

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