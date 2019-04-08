Эрдоган обещал послабления российским инвесторам в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший 8 апреля в Москву, заявил во время встречи с Владимиром Путиным, что готов обеспечить "всеми возможными послаблениями" российских предпринимателей, которые решат инвестировать свои средства в турецкую экономику.

"Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем в качестве своих собственных", — заявил президент Турции.

По словам Эрдогана, власти России и Турции стремятся к достижению уровня товарооборота в 100 млрд долларов в год. Для повышения товарооборота президент считает необходимым перейти в расчетах между странами на национальные валюты.

Президент России Владимир Путин отметил высокую активность турецких инвесторов в России и обратил внимание, что больше всего — почти 2 миллиарда долларов — они вложили в экономику Татарстана.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Турции приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400, что вызвало раздражение со стороны властей США.

Источник фото: kremlin.ru

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