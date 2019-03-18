В Британии хотят ограничить рекламу нездоровой пищи

Министерство здравоохранения Великобритании выступило с любопытным предложением. Так, британское ведомство предложило ограничить доступ несовершеннолетних к рекламе нездоровой еды в рамках борьбы с ожирением и запретить ее показ в дневное время.

Об этом сообщает британский новостной телевизионный канал The Sky News.

Так, считают в Министерстве здравоохранения Великобритании, ограничение рекламы нездоровой пищи должно коснуться не только телевизионных программ и онлайн-трансляций, но и социальных сетей.

Необходимо, считают представители британского ведомства, запретить рекламу продуктов с избыточным содержанием жира, сахара или соли после 21:00.

Примечательно, что подобный запрет в Великобритании уже действует, но распространяется лишь на детские телеканалы. В ходе же последних исследований общественного мнения выяснилось, что подавляющее число юных граждан Соединенного Королевства проводят свое свободное время за просмотром программ и передач, не соответствующих им по возрасту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Так, сообщает британское издание The Daily Mail, в первую десятку списка попали сплошь постсоветские государства — Россия, Белоруссия, Украина, Киргизия, Казахстан и прочие.

Фото: pxhere. com.

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