Focus Online: Европа собрала миллиарды на помощь Сирии, а Россия не платит ни копейки

Поражение европейской дипломатии в сирийском конфликте вынуждает ЕС выделять миллиарды евро на поддержку гражданского населения Сирии, в то время как Россия не платит "ни копейки". К такому выводу пришел немецкий журнал Focus Online в статье под названием "Проигравшие платят", посвященной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

Усиление позиций правительственных сил в Сирии, которые теперь контролируют две трети территории страны, вынудило руководство стран ЕС пойти на контакт с президентом Асадом для обеспечения безопасного возвращения беженцев в Сирию. "Миллионы беженцев хотят вернуться обратно. Для этого международное сообщество должно прийти к соглашению с Асадом", - цитирует журнал слова министра экономического развития Германии Герда Мюллера.

Европе не может бросить на произвол судьбы пострадавшую от войны страну, отмечают в материале. Но, оказывая финансовую поддержку, европейские страны также рассчитывают избежать новой миграционной волны, поскольку более 11 миллионов сирийцев по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи.

Россия и Иран не могут оказать Сирии необходимую экономическую поддержку, считают немецкие журналисты. Россия потратила слишком много денег на военную помощь, а Иран ослаблен из-за американских санкций. Поэтому европейские страны, еще недавно отказывающиеся от любого сотрудничества с режимом Асада, вынуждены пересмотреть свои позиции, отмечается в статье.

Напомним, что согласно решению участников третьей международной донорской конференции, в качестве дополнительной финансовой помощи Сирии было выделено 6,2 миллиарда евро. Германия решила предоставить еще 1,4 миллиарда евро до 2022 года. Совокупные расходы Германии на финансовую поддержку Сирии с начала конфликта составили уже более 8,5 миллиардов евро.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Франция направила 50 тонн медицинской помощи в Восточную Гуту, регион контролирует правительство Сирии. Это произошло после того, как Москва согласилась доставить груз.

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