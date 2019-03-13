Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что Петр Порошенко рассматривал вариант отказа от Крыма для членства в НАТО и ЕС. По словам Саакашвили, этот сценарий рассматривался украинским лидером в 2014 году.

"В начале тех событий, когда Крым ушел из-под юрисдикции Киева, Петр Порошенко сказал мне, что ситуация на Украине очень похожа на то, что происходило в Грузии. Ведь всем уже понятно, что Абхазия и Южная Осетия не вернутся в состав Грузии. Однако потерю Крыма можно использовать для получения членства в НАТО и ЕС", — рассказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили рассказал и о своем ответе Петру Порошенко. Бывший президент Грузии ответил, что не свыкся с потерей суверенитета Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии, и очень скоро эти земли вновь станут грузинскими.

Саакашвили предостерег Петра Порошенко от такой позиции и обратил внимание на то, что подобная ситуация с "отжимом" может произойти не только в Крыму, а и на Донбассе. На что Порошенко с уверенностью заявил, что украинские позиции на Донбассе не позволят его "отжать".

Затем Михаил Саакавшили похвалил Петра Порошенко за то, что он не побоялся совершить визит в Крым незадолго до его перехода под российскую юрисдикцию.

"Визит был не очень хороший, но стоит отдать должное Петру Порошенко, ведь он не забоялся ехать. Хотя уже тогда и Порошенко и вся украинская элита относилась к потере Крыма спокойно. Все знали, что полуостров уйдет", — пояснил экс-президент Грузии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ведет переговоры с представителями эстонских оппозиционных сил.

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