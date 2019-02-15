Саакашвили возьмется за избавление Грузии и Эстонии от пророссийских сил.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, скрывающийся от уголовного преследования за злоупотребления властью, ведет переговоры о сотрудничестве с эстонской оппозицией. Об этом сообщил бывший директор Бюро координации безопасности Эстонии Эрик Нийлес Кросс латвийскому телеканалу DELFI.
Саакашвили и Кросс встречались в Таллине в четверг 14 февраля в одном из ресторанов Старого города.
— Мы обсудили, что Эстонию и Грузию следует вернуть обратно из рук пророссийских сил. В этом мы попробуем помочь друг другу, — сказал Кросс.
Также Саакашвили сообщил о намерении встретиться со скандальным политиком Мартом Лааром, дважды ненадолго занимавшим пост премьер-министра Эстонии.
Напомним, что Михаил Саакашвили продолжает участвовать и в политике Украины, где после государственного переворота 2014 года он работал сначала советником Петра Порошенко, потом - губернатором Одесской области, а затем был изгнан из страны. Сейчас он поддерживает на президентских выборах кандидатуру Юлии Тимошенко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Саакашвили за 72 часа свергнуть нынешнее руководство Грузии и мирным путем вернуть себе власть.
Источник фото: "Правда.Ру"
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