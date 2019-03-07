В ДНР опровергли побег "ополченочки" на Украину

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики уличила украинские средства массовой информации во лжи.
Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
Несколько дней назад целый ряд украинских СМИ распространил информацию о том, что уроженка Донецка Маргарита Пономаренко якобы согласилась сотрудничать со Службой безопасности Украины.
Так, заявляли средства массовой информации Украины, Пономаренко предоставила украинской стороне доступ к личным данным бойцов ДНР, а также передала руководству СБУ несколько десятков гигабайт информации под грифом "совершенно секретно".
Оказалось, что украинские СМИ просто-напросто солгали. По словам самой Маргариты Пономаренко, она находится на территории ДНР с 2014 года и ни разу не покидала республику. В данный момент контракт с армией у нее закончился, но переезжать на Украину она не собирается и не собиралась.
На сегодняшний день, отметила Маргарита Пономаренко, она занята воспитанием ребенка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что командир женского танкового экипажа из Луганской народной республики покинула ряды ополченцев. Все, заявила ополченка, из-за любви к бойцу Вооруженных сил Украины.
Также "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил факт приостановки гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Последняя автоколонна с грузом, отметим, прибыла на Донбасс в декабре минувшего года.
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