В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил, почему из страны не отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Отметим, что последняя колонна автомобилей с гуманитарной помощью жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыла в регионе 20 декабря минувшего года.

Так, Дмитрий Песков признал, что на данный момент российская сторона приостановила поставки гуманитарной помощи.

Но, отметил пресс-секретарь главы государств, это лишь временная практика. Как только, указал Дмитрий Песков, специалисты завершат переоценку актуальных потребностей жителей кризисных регионов, поставки гуманитарной помощи возобновятся.

Напомним, что гуманитарную помощь жителям Донбасса Российская Федерация отправляет с лета 2014 года — практически сразу после того, как на Украине произошел государственный переворот, а ДНР и ЛНР объявили о своей независимости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русский писатель Захар Прилепин, несколько лет кряду участвовавший в боевых действиях на Донбассе, больше не хочет ехать на войну. Раньше, указал он, в самопровозглашенной ДНР были протест и свобода, а теперь же республика ничем не отличается от любого из российских регионов. За такой Донбасс, заявил Прилепин, он воевать не намерен.

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