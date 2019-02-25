Более 2000 граждан разных стран получают получают "пенсии от Гитлера"

Французская газета Le Figaro узнала о том, что более двух тысяч человек до сих пор получают пенсии за сотрудничество с Третьим рейхом. Пожизненные выплаты были гарантированы лично Адольфом Гитлером. Соответствующие данные были предоставлены Министерством труда Германии.

По состоянию на февраль 2019 года большинство получателей "гитлеровских" пенсий находится в Европе — 1532 человека. Еще около 250 человек получают выплаты за сотрудничество с нацистами в США. 121 — в Канаде. В Министерстве труда Германии подчеркнули, что не выплачивают никаких пособий служившим в войсках СС, которые проживают в Бельгии.

Примечательно то, что компенсационные выплаты, которые гарантировал лично Адольф Гитлер, полагались как добровольным коллаборационистам, так и невольно склоненным к сотрудничеству. Размер выплаты составляет от 425 до 1275 евро.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о частном аукционе предметов искусства Третьего рейха, который прошел в Нюрнберге. На аукционе были выставлены пять картин, авторство которых приписывают лично Адольфу Гитлеру. Однако участникам аукциона не приглянулось творчество фюрера, и картины оказались никому не нужны.

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