Картины Гитлера, выставленные на аукционе, оказались никому не нужны

Британское издание The Guardian сообщило о том, что на недавнем аукционе предметов искусства в Нюрнберге выставили пять картин, автором которых считается рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. Работы Гитлера не нашли отклика у участников аукциона, поэтому их никто не купил.

Издание отмечает, что на аукционе были выставлены и другие предметы, которые относятся к периоду нацистской Германии. Участник аукциона отказались от приобретения картин из-за их высокой начальной стоимости, а также из-за сомнений в авторстве. Начальная стоимость картин варьировалась в пределе от 20 до 45 тысяч евро.

Организаторы аукциона уже заявили, что в любом случае намерены продать картины, поэтому в скором времени они будут повторно выставлены на торги.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о расследовании советских спецслужб обстоятельств гибели Адольфа Гитлера по приказу Иосифа Сталина. Незадолго до капитуляции Германии, Гитлер потребовал от своих подчиненных, чтобы его тело не оказалось у русских.

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