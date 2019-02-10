Картины Гитлера, выставленные на аукционе, оказались никому не нужны

Британское издание The Guardian сообщило о том, что на недавнем аукционе предметов искусства в Нюрнберге выставили пять картин, автором которых считается рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. Работы Гитлера не нашли отклика у участников аукциона, поэтому их никто не купил.
Издание отмечает, что на аукционе были выставлены и другие предметы, которые относятся к периоду нацистской Германии. Участник аукциона отказались от приобретения картин из-за их высокой начальной стоимости, а также из-за сомнений в авторстве. Начальная стоимость картин варьировалась в пределе от 20 до 45 тысяч евро.
Организаторы аукциона уже заявили, что в любом случае намерены продать картины, поэтому в скором времени они будут повторно выставлены на торги.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о расследовании советских спецслужб обстоятельств гибели Адольфа Гитлера по приказу Иосифа Сталина. Незадолго до капитуляции Германии, Гитлер потребовал от своих подчиненных, чтобы его тело не оказалось у русских.
Читайте также:
Сталин знал интимные подробности про Гитлера
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
"Аненербе". Раскрыта тайна самой загадочной организации Третьего рейха. Опыты над арийцами и многое другое…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Заключить с Советским союзом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США побудило размещение на Чукотке ракет С-10 "Пионер"
Каковы шансы у претендентов на пост президента Украины, "Правде.Ру" рассказал эксперт.
4 февраля французский ударный истребитель "Рафаль B" провел пуск ракеты средней дальности ASMP-A. Такой вид вооружения может быть снабжен ядерной боеголовкой. Ракета обладает очень хорошими ТТХ в своем классе вооружений. Она развивает скорость до трех тысяч километров в час при радиусе действия, равном приблизительно 500 километрам.
Что реально происходит в Сербии и на Балканах в целом? Вернется ли туда Россия? Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт.