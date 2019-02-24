Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США.

В Японской префектуре Окинава прошел референдум по вопросу о нахождении там американской базы морской пехоты Футэмма. Данные экзитполов показывают, что жители префектуры хотят закрытия базы.
Американские авиабазы занимают почти пятую часть острова Окинава. Крупнейшая из них — база Футэмма расположена в густонаселенном районе рядом с городом Гинован. Правительство Японии предлагает перенести ее в северную часть острова, а губернатор Окинавы Дэнни Тамаки требует вовсе вывести базу из региона.
По предварительным данным, которые публикует агентство Kyodo, в референдуме, состоявшемся 24 февраля, приняли участие 26% жителей региона. Граждане поддержали требование своего губернатора.
Однако, правительство Японии не обязано выполнять волеизъявление граждан Окинавы. Окончательное решение о судьбе военной базы будут принимать премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что суд Окинавы признал законным решение о переносе американской базы на север острова.
Источник фото: wikimedia.org
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