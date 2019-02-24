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Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США

Мир

В Японской префектуре Окинава прошел референдум по вопросу о нахождении там американской базы морской пехоты Футэмма. Данные экзитполов показывают, что жители префектуры хотят закрытия базы.

Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США.

Американские авиабазы занимают почти пятую часть острова Окинава. Крупнейшая из них — база Футэмма расположена в густонаселенном районе рядом с городом Гинован. Правительство Японии предлагает перенести ее в северную часть острова, а губернатор Окинавы Дэнни Тамаки требует вовсе вывести базу из региона.

По предварительным данным, которые публикует агентство Kyodo, в референдуме, состоявшемся 24 февраля, приняли участие 26% жителей региона. Граждане поддержали требование своего губернатора.

Однако, правительство Японии не обязано выполнять волеизъявление граждан Окинавы. Окончательное решение о судьбе военной базы будут принимать премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что суд Окинавы признал законным решение о переносе американской базы на север острова.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы США Япония Окинава референдум военные базы США в Японии
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