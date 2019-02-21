Историк из Молдавии: румынский - самый древний язык

Первый проректор Академии публичного управления, доктор истории Андрей Гроза написал и издал книгу, на страницах которой сообщает, что первые люди на планете Земля говорили на румынском языке.
Об этом историк сообщил средствам массовой информации на пресс-конференции, прошедшей недавно в столице Молдавии Кишиневе.
Книга Андрея Грозы носит яркое и весьма претенциозное название — "Румынский язык — основа зарождения человечества". Первый проректор Академии публичного управления заявил, что работал над книгой целых двадцать лет. И греческий, и арабский, и латинский языки, которые принято считать самыми древними на планете, изобрели много позже румынского языка, якобы выяснил Андрей Гроза в ходе своих научных изысканий.
Отметим, что, вопреки мнению Грозы, понятия "румынский народ", "румынский язык" и "румыны" появились лишь в конце XVIII века. Так, заявляют специалисты, эти понятия были созданы лингвистами из Трансильвании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в современной Украине увидел свет учебник по географии, вызвавший много вопросов у общественности. Так, например, в издании говорится о том, что Украина сегодня якобы является лидером в освоении космического пространства, а украинская нация является самой древней в мире.
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