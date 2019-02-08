В Токио решили не называть Курилы "исконной территорией"

Правительство Японии воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли Курильские острова «исконно японской территорией».

Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания «Эн-Эйч-Кей».

Так, заявляют японские средства массовой информации, Токио воздержался от ответа на депутатский запрос, так как опасается навредить переговорам с Российской Федерацией о заключении мирного договора между двумя государствами.

Японский депутат, напоминают в «Эн-Эйч-Кей», заинтересовался, какого мнения придерживается действующее правительство страны насчет статуса Курил. До сегодняшнего дня официальный Токио, напомним, считал их «исконной территорией Японии».

Однако, заявил японский депутат, в последнее время и премьер-министр страны, и глава Министерства иностранных дел избегали прямого ответа на вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов. Именно поэтому неравнодушный политик из Японии направил официальный запрос в правительство своей страны, который, в общем-то, также остался без ответа.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что российские военные эксперты взяли на себя ответственность спрогнозировать ход войны между Российской Федерацией и Страной восходящего солнца на дальнем Востоке. Так, считают специалисты, военные возможности Японии в регионе в разы превосходят возможности российской армии.

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