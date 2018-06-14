ЕС больше не нужны прибалты

Европейский парламент проголосовал за новые правила приема на работу мигрантов. Когда через три года закон вступит в силу, для поданных Латвии, Литвы и Эстонии, а также стран Восточной Европы трудовая миграция в остальные государства Евросоюза станет невозможна.
Новый закон, принятый Европарламентом, серьезно бьет по стратегии развития прибалтийских стран — после развала Советского Союза правительства этих стран всецело поддерживали политику отъезда из страны "лишнего" населения.
Новый закон преследует благородные цели: нововведения укрепят права работника и расширят зону ответственности работодателя. Дело в том, что согласно новому закону, иностранцы должны получать зарплату не меньше, чем местные работники. Условия работы местных и приезжих должны быть одинаковыми. Работодатель также обязан предоставить иностранному работнику комфортное проживание и оплатить дорогу.
Стоит отметить, что новым законом была достигнута сто раз обещанная остановка миграционного потока с более нищих стран Евросоюза. Теперь работодателям просто-напросто незачем нанимать иностранцев — выгоднее им будет взять на работу соотечественников.
При данных условиях труд иностранца будет стоить дороже, нежели труд местных жителей. Тем самым трудовые мигранты из Восточной Европы и Прибалтики в скором времени перестанут быть востребованными в западных европейских странах и Скандинавии.
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