Жителей Финляндии хотят отучить жить в кредит

Центральный Банк Финляндии принял решение бороться с тенденцией, по которой большинство жителей страны живут в кредит. Регулятор обеспокоен чрезмерной закредитованностью населения, а также неплатежами.

Чем грозит миру доллар?

Бюро кредитных историй Asiakastieto утверждает, что за 2019 год количество финнов, неспособных оплатить свои счета, выросло на 8 тысяч человек и составило 382 тысячи.

"В соответствии с правительственной программой несколько министерств примут меры для сокращения чрезмерной задолженности и улучшения способности граждан управлять своими личными финансами. Банк Финляндии в настоящее время запускает проект по повышению финансовой грамотности населения", - рассказала представитель Банка Йенни Хеллстрём.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американские кредиторы влияют на экономику России.

Федеральная резервная система США в ближайшее время ужесточит денежную политику, что станет настоящим ударом для российского рынка и рубля. Ужесточения следует ждать менее чем через две недели.

В марте почти гарантировано повышение ставки ФРС, определяющей стоимость долларовых займов по всему миру. В 2017-м году ФРС повысит ставку трижды, а в 2018-м — четыре раза, считают в инвестбанке JP Morgan.

Иностранные инвесторы уже выводят деньги из РФ: крупнейший биржевой фонд США, ориентированный на Россию, потерял 111 млн долларов клиентских средств в феврале, или половину всего притока с начала года. Из рублевых активов деньги перетекают на развитые рынки, отмечают эксперты; например, на американский.

"Бегство из рубля и акций может продолжиться, и на этот раз акции сырьевых компаний не спасет даже то, что доходы от экспорта формируются в долларах", — предупреждают финансисты.

Практически никто из аналитиков и не сомневался, что ФРС США повысит ставку, что приведет к притоку валюты в страну, скупке ценных бумаг и усилению доллара. О том, как это решение отразится на экономике, Pravda. Ru рассказал политолог и публицист Леонид Крутаков:

"Долг у США образуется из-за дефицита как торгового, так и бюджетного. Он у них уже колоссальный. Поэтому долг будет расти, это безусловно. И Трамп его будет наращивать, деваться им некуда. Фактически сейчас в США идет борьба за волшебную машинку, которая превращает долги США в инвестиции для мира.

Самый главный фокус, который американцам удалось проделать, начиная с заключения Бреттон-Вудских соглашений, это то, что страна — главный должник мира является главным его кредитором. То есть они свои долги превратили в кредиты для других стран. И поэтому здесь вся борьба. Удастся им сохранить эту долговую модель или не удастся? Если не удастся, то будет внутренний взрыв этого пузыря".

При этом ранее международные эксперты давали положительные для России прогнозы. Как сообщало PwC, в США ожидают роста процентных ставок. Как следствие — укрепится доллар и повысится привлекательность инвестиций внутри Штатов. По словам аналитиков, доллары со всего мира вернутся в Америку, что будет означать для развивающихся рынков с высокой долговой нагрузкой мощный отток капитала. Однако России это не грозит.

Помогут российской экономике плавающий рубль, подорожавшая нефть и привлекательные ставки по облигациям Минфина:

— В России отмечается профицит платежного баланса, что означает, что страна не зависит от притока иностранного капитала. Одной из причин, по которой наш анализ зафиксировал хорошие показатели России, является постепенное восстановление цен на нефть, что создает двойное преимущество для страны, так как нефть — это источник одновременно и доходов, и иностранной валюты, — пояснил старший экономист PwC Баррет Купелян.

А Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.