Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Жителей Финляндии хотят отучить жить в кредит

Мир

Центральный Банк Финляндии принял решение бороться с тенденцией, по которой большинство жителей страны живут в кредит. Регулятор обеспокоен чрезмерной закредитованностью населения, а также неплатежами.

Чем грозит миру доллар?

Бюро кредитных историй Asiakastieto утверждает, что за 2019 год количество финнов, неспособных оплатить свои счета, выросло на 8 тысяч человек и составило 382 тысячи.

"В соответствии с правительственной программой несколько министерств примут меры для сокращения чрезмерной задолженности и улучшения способности граждан управлять своими личными финансами. Банк Финляндии в настоящее время запускает проект по повышению финансовой грамотности населения", - рассказала представитель Банка Йенни Хеллстрём.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американские кредиторы влияют на экономику России.

Федеральная резервная система США в ближайшее время ужесточит денежную политику, что станет настоящим ударом для российского рынка и рубля. Ужесточения следует ждать менее чем через две недели.

В марте почти гарантировано повышение ставки ФРС, определяющей стоимость долларовых займов по всему миру. В 2017-м году ФРС повысит ставку трижды, а в 2018-м — четыре раза, считают в инвестбанке JP Morgan.

Иностранные инвесторы уже выводят деньги из РФ: крупнейший биржевой фонд США, ориентированный на Россию, потерял 111 млн долларов клиентских средств в феврале, или половину всего притока с начала года. Из рублевых активов деньги перетекают на развитые рынки, отмечают эксперты; например, на американский.

"Бегство из рубля и акций может продолжиться, и на этот раз акции сырьевых компаний не спасет даже то, что доходы от экспорта формируются в долларах", — предупреждают финансисты.

Практически никто из аналитиков и не сомневался, что ФРС США повысит ставку, что приведет к притоку валюты в страну, скупке ценных бумаг и усилению доллара. О том, как это решение отразится на экономике, Pravda. Ru рассказал политолог и публицист Леонид Крутаков:

"Долг у США образуется из-за дефицита как торгового, так и бюджетного. Он у них уже колоссальный. Поэтому долг будет расти, это безусловно. И Трамп его будет наращивать, деваться им некуда. Фактически сейчас в США идет борьба за волшебную машинку, которая превращает долги США в инвестиции для мира.

Самый главный фокус, который американцам удалось проделать, начиная с заключения Бреттон-Вудских соглашений, это то, что страна — главный должник мира является главным его кредитором. То есть они свои долги превратили в кредиты для других стран. И поэтому здесь вся борьба. Удастся им сохранить эту долговую модель или не удастся? Если не удастся, то будет внутренний взрыв этого пузыря".

При этом ранее международные эксперты давали положительные для России прогнозы. Как сообщало PwC, в США ожидают роста процентных ставок. Как следствие — укрепится доллар и повысится привлекательность инвестиций внутри Штатов. По словам аналитиков, доллары со всего мира вернутся в Америку, что будет означать для развивающихся рынков с высокой долговой нагрузкой мощный отток капитала. Однако России это не грозит.

Помогут российской экономике плавающий рубль, подорожавшая нефть и привлекательные ставки по облигациям Минфина:

— В России отмечается профицит платежного баланса, что означает, что страна не зависит от притока иностранного капитала. Одной из причин, по которой наш анализ зафиксировал хорошие показатели России, является постепенное восстановление цен на нефть, что создает двойное преимущество для страны, так как нефть — это источник одновременно и доходов, и иностранной валюты, — пояснил старший экономист PwC Баррет Купелян.

А Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

 

Темы кредиты финляндия неплатежи центральный банк закредитованность
Актуальная аналитика
Новости спорта
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Власть
Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
Силовые структуры
Последнее сражение Наполеона
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Телефон взорвался в руках волгоградского школьника
Мужчину, бросившего детей в Шереметьево, будут судить по трем статьям
Российский робот занят поиском коронавируса в Нью-Йорке
Жителей Финляндии хотят отучить жить в кредит
Жителям Уханя запретили покидать собственные микрорайоны
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam
Последние материалы
Мексика не будет закупать военные вертолеты в России
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Телефон взорвался в руках волгоградского школьника
Мужчину, бросившего детей в Шереметьево, будут судить по трем статьям
Российский робот занят поиском коронавируса в Нью-Йорке
Жителей Финляндии хотят отучить жить в кредит
Жителям Уханя запретили покидать собственные микрорайоны
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Соломон Соловьев Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Поздравления блокадников обернулись травлей
Bloomberg: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Память Лужкова в Москве увековечат
Награды вручены медикам Архангельской области по решению Путина
Новый состав Совета по противодействию коррупции утвержден
Отставка правительства: пыль ушла, пылесос остался
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Михаил Мишустин - преемник или звено, передатчик или строитель
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы
Почему Мюнхенская конференция стала "курилкой Европы"
Россия выделит $2,8 млн на развитие двух регионов Армении
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ