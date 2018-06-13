Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по Сирийской территории в апреле текущего года должен был предостеречь Поднебесную. Отметим, что атака на Сирию произошла непосредственно в момент рабочей встречи Трампа с главой Китай Си Цзиньпином. Глава США рассказал тогда Си Цзиньпину о нанесенном ударе и добавил, что Соединенные Штаты Америки могут дружить с Китайской Народной Республикой, а могут и нет. Трамп добавил, что Си Цзиньпин "все понял".
Напомним, что в апреле 2018 года Вашингтон обвинил сирийское правительство в использовании химического оружия и выпустил 58 ракет по их правительственным зданиям.
Сирийская сторона обвинения в использовании химического оружия отрицает. Президент Сирии Башар Асад поделился планами правительства о возвращении под свой контроль всей территории сирийского государства. Он также отметил, что Запад пытается помешать этому случиться. Башар Асад отметил, что война — совсем не то, чем хочется заниматься ему и его стране, но другого выхода он не видит, так как вести диалог с террористами не представляется возможным.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.