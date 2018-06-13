Трамп объявил удар по Сирии уроком для Китая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по Сирийской территории в апреле текущего года должен был предостеречь Поднебесную. Отметим, что атака на Сирию произошла непосредственно в момент рабочей встречи Трампа с главой Китай Си Цзиньпином. Глава США рассказал тогда Си Цзиньпину о нанесенном ударе и добавил, что Соединенные Штаты Америки могут дружить с Китайской Народной Республикой, а могут и нет. Трамп добавил, что Си Цзиньпин "все понял".

Напомним, что в апреле 2018 года Вашингтон обвинил сирийское правительство в использовании химического оружия и выпустил 58 ракет по их правительственным зданиям.

Сирийская сторона обвинения в использовании химического оружия отрицает. Президент Сирии Башар Асад поделился планами правительства о возвращении под свой контроль всей территории сирийского государства. Он также отметил, что Запад пытается помешать этому случиться. Башар Асад отметил, что война — совсем не то, чем хочется заниматься ему и его стране, но другого выхода он не видит, так как вести диалог с террористами не представляется возможным.

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