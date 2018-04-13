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Источник Правда.Ру

"Боингу" пообещали проблемы из-за санкции США против России

Мир

В Совете Федерации заявили, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан.

"Боингу" пообещали проблемы из-за санкции США против России. 385836.jpeg

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на действия США предусматривает, запрет или ограничение на вывоз американской стороной из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства "Боингов", - сказал Рябухин.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

К примеру, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

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