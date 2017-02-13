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Источник Правда.Ру

Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет

Мир

Распад Украины в 2017 году предрек в своем геополитическом прогнозе итальянский политолог Марко Карло. В материале, опубликованном в международном издании Notizie Geopolitiche, он высказал мнение, что к трансформации "незалежную" приведет политика изоляционизма Дональда Трампа, благодаря чему "страна победившего Майдана" окажется в руках ослабевшей Европы и усилившейся Москвы.

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Фото: AP

Естественное стремление России обезопасить свои западные границы в связи с расширением НАТО на Восток разделили Украину на зоны европейского и российского влияния. С приходом Трампа Владимир Путин получит в Европе возможность если не ликвидировать, то существенно сократить так называемую "буферную зону" Пилсудского, состоящую из пояса русофобских государств Восточной Европы.

В результате на Украину вернётся традиционное разделение регионов на зоны влияния между Европой и Россией: Западная Украина отойдёт под протекторат Польши в прогерманский Евросоюз, а вся Новороссия, включая Донбасс, Юго-Восток и Юго-Запад Украины, перейдут под контроль Москвы. При этом Центральная Украина с центром в Киеве будет находиться в совместном управлении Кремля и Германии.

Благодаря политике нового американского президента в Европе произойдет кардинальная перестановка сил, и Россия еще больше укрепит свое влияние в регионе.

После достижения договоренностей с НАТО о разделе сфер влияния в Европе Россия укрепит свое влияние на Балтийско-Черноморской дуге, а США и Великобритания выведут войска из Прибалтики в обмен на протекторат над Скандинавией. Нормализация отношений с альянсом позволит Москве восстановить экономическое сотрудничество с Германией, заинтересованной в развитии евразийской торговли с участием Китая.

В этой новой системе Украине достанется роль посредника между Россией и Западом при потере "контрольного пакета" собственного суверенного влияния, а это значит, что "майданный режим" уступит место новым политическим силам.

Как мы видим, одним из возможных вариантов развития событий итальянский политолог видит отступление НАТО. Сегодня же, как следует из результатов последнего опроса, проведенного американской служба исследования общественного мнения Gallup, продолжает расти число граждан, видящих в НАТО угрозу для России: значение достигло отметки в 67% опрошенных россиян.

Белорусские граждане не считают НАТО большой опасностью. О тревожном отношении к альянсу сообщили 54% респондентов, а 30% не считают его ни угрозой, ни защитником.

На Украине сторонником НАТО считают 29% опрошенных, а 35% полагают, что организацию надо опасаться. В Грузии защиту в НАТО видят 37% респондентов. Это самый высокий процент на Кавказе. В Азербайджане в НАТО верят лишь 21%, а в Армении лишь 8% населения.

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