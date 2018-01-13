США увеличат ядерный арсенал из-за превосходства России

США будет наращивать ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся оружие, так как Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия. Такое обоснование дано в американской ядерной доктрине "Обзор ядерной политики", сообщает Huffington Post.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах. Она создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями, обладающими разносторонними и современными характеристиками", — цитирует издание часть документа.

Это, считают американцы, весомый аргумент для модернизации ядерной триады, в которую входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и межконтинентальные баллистические ракеты. К тому же Россия работает над созданием новой ракеты-перехватчика и баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Что касается США, они намерены усовершенствовать некоторые маломощные ракеты подводных лодках и вернуться к модернизации "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

Впрочем, документ еще не одобрен президентом и главой Пентагона. К тому же имеется несколько вариантов этой доктрины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США собираются ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Бывший старший директор Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал заявил, что такими боеголовками оснастят модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5.

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