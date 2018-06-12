Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали совместную декларацию по итогам встречи в Сингапуре.
Как сообщает CNN, в документе Ким Чен Ын и Дональд Трамп поблагодарили друг друга за проведенные переговоры.
"У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ", - пояснил Ким Чен Ын на церемонии подписания.
По его словам, мир "стал свидетелем огромных изменений". Со своей стороны, президент США заявил, что переговоры положили начало его "особым отношениям" с Ким Чен Ыном и пообещал, что денуклеаризация КНДР "начнется очень скоро".
Отметим, что Трамп, стоя рядом с Ким Чен Ыном, назвал его "достойным собеседником" и "одаренным человеком". "Он достойный переговорщик. Он говорит от лица своего народа. Я узнал, что он очень одаренный человек. Я также выяснил, что он очень любит свою страну", - рассказал Трамп.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что принимающая сторона потратила на встречу 15 миллионов долларов, однако в Сингапуре уверены, что эти вложения обязательно вернутся. Следить за безопасностью мероприятия будут более 20 тысяч военных.
Напомним, что путь к встрече был непростым: Трамп много раз отказывался от встречи, но в итоге приехал на саммит.
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